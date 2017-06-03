Сторожевик «Сметливый» вернулся в Севастополь с учений в Средиземном море

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Севастополь, 3 июня. Сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый» вернулся в Севастополь после зачетных тактических учений в Средиземном море. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

Уточняется, что «Сметливый» принимал участие в учениях совместно с силами постоянного соединения кораблей ВМФ в дальней оперативной зоне. Корабль успешно осуществил задачи по конвоированию и организации обороны отряда кораблей. Экипаж выполнил стрельбы по воздушной цели и поразил морскую мишень артиллерийским огнем.