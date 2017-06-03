Уфологи раскрыли тайну спутника Земли: Луна является «кораблем пришельцев»

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Нью-Йорк, 3 июня. Научные сотрудники из Соединенных Штатов объяснили, как в действительности образовалась Луна, а также для чего она нужна инопланетянам.

Американским специалистам удалось раскрыть секрет Луны, а также загадку ее реального предназначения. Исследователи провели анализы и выяснили, что спутник Земли стал существовать из-за отломившегося от Третьей планеты осколка после метеоритного дождя.

Ученые из США подсчитали, что Луна сформировалась после соединения данного обломка с космической пылью. Именно после случившегося, отмечают специалисты, она и стала спутником пришельцев, которые используют ее в своих исследованиях и других проектах.

Уфологи полагают, что Луна необходима инопланетянам для того, чтобы контролировать те или иные процессы. И, конечно, мониторить обстановку на Земле и следить за жизнью и развитием на планете.