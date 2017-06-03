Минобороны РФ: К перемирию в Сирии присоединились 1542 поселения

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Москва, 3 июня. Министерство обороны РФ назвало количество населенных пунктов в Сирии, которые присоединились к режиму прекращения боевых действий. По данным российского оборонного ведомства, на сегодняшний день их уже 1542.

«Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1542. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра», — говорится в сообщении Минобороны.

Результатом минувших суток стало подписание семи соглашений о присоединении к режиму прекращения военных действий. Все они располагаются в провинции Идлиб.