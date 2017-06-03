Полтавченко заявил об отсутствии заявки РПЦ на передачу Исаакиевского собора

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Санкт-Петербург, 3 июня. Смольный до сих пор не получил от Русской православной церкви (РПЦ) заявки на передачу в пользование Исаакиевского собора. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

Губернатор отметил, что для того, чтобы передача Исаакиевского собора состоялась, РПЦ должна предоставить соответствующее обращение, а также должны быть соблюдены все законодательные процедуры.

«Пока заявка не поступила», — отметил Полтавченко.

Напомним, решение о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ на срок в 49 лет было принято властями города в январе. Это решение вызвало широкий общественный резонанс.