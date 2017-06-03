Экс-сотрудник АНБ рассказал, зачем ФБР вело тотальную слежку на Олимпиаде-2002

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Вашингтон, 3 июня. Экс-работник Агентства национальной безопасности США Томас Дрейк объяснил, для чего ведомство совместно с ФБР вело грандиозную слежку во время зимних Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити. Об этом передает агентство Associated Press.

Как отметил экс-сотрудник АНБ, они собирали и хранили все электронные письма, которые следовали в Солт-Лейк-Сити или из него.

По его словам, в данных ведомствах рассматривали ОИ-2002 как отличный шанс объединить ресурсы обоих агентств в целях эксперимента и масштабного наблюдения.

Таким заявлением он поддержал экс-градоначальника Солт-Лейк-Сити Рокки Андерсона, который подал иск в отношении ведомства, чтобы понять: правомерны действия организаций или нет, сообщает RT.

Действующий глава оперативного отдела АНБ Уэйн Мерфи уверяет, что мониторинг производился только за лицами из других стран, одно из которых подозревалось в связях с террористическими группировками.