Опубликован трейлер фильма, посвященного опечатке Трампа в Twitter

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 3 мая. Пока пользователи социальных сетей гадают, что же имел ввиду президент США Дональд Трамп под загадочным «сovfefe», комедийный актер Тревор Ной снялся в шуточном фильме, трейлер которого завоевывает бешеную популярность. Главный герой Covfefe хочет разгадать тайну своего имени и вплавь отправляется из Африки в США, чтобы лично встретиться с президентом Трампом.

Covfefe: Based on a True Typo pic.twitter.com/MHk1b07jK6 — The Daily Show (@TheDailyShow) June 2, 2017

Напомним, американский лидер опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, точный смысл которого для многих остался загадкой. Если перевести его на русский язык, то получится: «Невзирая на негативную (далее следует непонятное слово covfefe) в прессе».

Официальные представители Белого дома отказались «переводить» значение написанного, сказав, что «все и так ясно». Есть версии, высказанные в Сети, что президент хотел написать coverage, что в перевозите значит «освещение».