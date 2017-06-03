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Весь мир
Опубликован трейлер фильма, посвященного опечатке Трампа в Twitter

Опубликован трейлер фильма, посвященного опечатке Трампа в Twitter

10:50  3 Июня 2017
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Опубликован трейлер фильма, посвященного опечатке Трампа в Twitter

Вашингтон, 3 мая. Пока пользователи социальных сетей гадают, что же имел ввиду президент США Дональд Трамп под загадочным «сovfefe», комедийный актер Тревор Ной снялся в шуточном фильме, трейлер которого завоевывает бешеную популярность. Главный герой Covfefe хочет разгадать тайну своего имени и вплавь отправляется из Африки в США, чтобы лично встретиться с президентом Трампом.  

Напомним, американский лидер опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, точный смысл которого для многих остался загадкой. Если перевести его на русский язык, то получится: «Невзирая на негативную (далее следует непонятное слово covfefe) в прессе». 

Официальные представители Белого дома отказались «переводить» значение написанного, сказав, что «все и так ясно». Есть версии, высказанные в Сети, что президент хотел написать coverage, что в перевозите значит «освещение». 

#трамп #ной
Алексей Громов
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