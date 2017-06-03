Первые фото iPhone 8 с Touch ID на задней панели утекли в Сеть

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Нью-Йорк, 3 июня. Фото нового iPhone 8 с Touch ID на задней панели появились на сайте SlashLeaks.com.

Как видно на снимках, новый iPhone 8 лишен кнопки Home, а сканер отпечатков пальцев перенесен на заднюю панель.

Впрочем, многие инсайдеры усомнились в подлинности фото. В частности, они обращают внимание на то, что ранее производителем было заявлено о стеклянном корпусе для iPhone 8, в то время как на фото изображен смартфон в металлическом корпусе.

Инсайдер Бенджамин Гескин в своем Twitter заявил, что опубликованные фото на самом деле являются фейковыми.

Напомним, выход iPhone 8 намечен на осень 2017 года.