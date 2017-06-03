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Новости Сирии
Сирия: РФ зафиксировала 8 нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама и Латакия

Сирия: РФ зафиксировала 8 нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама и Латакия

10:34  3 Июня 2017
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Сирия: РФ зафиксировала 8 нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама и Латакия

Дамаск, 3 июня. Российские представители в комиссии по урегулированию в Сирии зафиксировали за прошедшие сутки восемь нарушений режима перемирия, турецкая сторона — шесть. Об этом в пятницу сообщается в информационном бюллетене военного ведомства России.

По данным оборонного ведомства, обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российская сторона за прошедшие 24 часа зафиксировала восемь нарушений в Алеппо, Латакии, Хаме и столице САР. В свою очередь, Анкара сообщила о шести нарушениях — в Хомсе, Идлибе и Дамаске. 

В Минобороны РФ отметили, что большинство случаев стрельбы зафиксированы в районах, подконтрольных радикалам экстремистских группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство»* (обе — запрещены в России по решению ВС). 

* Организация запрещена на территории РФ.

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Дана Балан
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