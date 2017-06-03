СК РФ объявил в розыск водителя Ferrari, сбившего двух людей насмерть в Подмосковье

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Москва, 3 июня. Сотрудники Следственного комитета России объявили в розыск водителя спорткара Ferrari, который стал виновником дорожно-транспортного происшествия с двумя жертвами в Московской области. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

По данным ведомства, 21 мая после полуночи на 41-м километре Минского шоссе авто Ferrari, нарушая правила дорожного движения, обогнало машину Peugeot, которая тащила на буксире другое транспортное средство — Renault.

В результате маневра спорткар протаранил буксируемую машину. В автокатастрофе погибли водитель и пассажир Renault, передает телеканал 360.

В отношении 24-летнего москвича возбуждено уголовное дело, его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.