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Экономика
Кудрин прогнозирует повышение уровня жизни россиян в 2017 году

Кудрин прогнозирует повышение уровня жизни россиян в 2017 году

10:25  3 Июня 2017  /обновлено: 10:33  03 Июня 2017
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Кудрин прогнозирует повышение уровня жизни россиян в 2017 году

Санкт-Петербург, 3 июня. Доходы россиян вырастут на 2-3% по итогам 2017 года. Такой прогноз дал глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в беседе с журналистами в кулуарах Петербургского международного экономического форума. 

Кудрин предсказал скорый выход из состояния стагнации и прекращение снижения жизненного уровня.

«К сожалению, несмотря на то что мы третий квартал находимся в стадии роста, у нас первые четыре месяца этого года — снова снижение жизненного уровня», — отметил Кудрин.

Согласно прогнозу Кудрина, по итогам года в среднем будет наблюдаться повышение жизненного уровня.

«Повышение будет небольшим — в пределах 2–3%», — сообщил Кудрин.

#кудрин
Владимир Багров
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