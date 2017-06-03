Кудрин прогнозирует повышение уровня жизни россиян в 2017 году

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Санкт-Петербург, 3 июня. Доходы россиян вырастут на 2-3% по итогам 2017 года. Такой прогноз дал глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в беседе с журналистами в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Кудрин предсказал скорый выход из состояния стагнации и прекращение снижения жизненного уровня.

«К сожалению, несмотря на то что мы третий квартал находимся в стадии роста, у нас первые четыре месяца этого года — снова снижение жизненного уровня», — отметил Кудрин.

Согласно прогнозу Кудрина, по итогам года в среднем будет наблюдаться повышение жизненного уровня.