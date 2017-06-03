КНДР пригрозила превратить США в пепел

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Пхеньян, 3 июня. КНДР назвала «блефом» и «опасной провокацией» испытания США по перехвату баллистических ракет и посоветовала прекратить игры с огнем, которые лишь приближают «большую беду». Такое заявление сделал представитель стратегических войск Корейской народной армии, которого цитирует центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

«США не должны думать, что они могут выдержать ливень ядерного удара наших стратегических сил и сохранить жизнь. Игра с огнем ядерной войны администрации Трампа только ускорит самую большую беду в истории – превращение США в пепел», — говорит северокорейский военный.

Напомним, во вторник прошли испытания, которые американская сторона признала успешными. США утверждают, что ракета, созданная для перехвата межконтинентальных баллистических ракет, справилась со своей задачей. КНДР назвала такие действия США «опасной военной провокацией».