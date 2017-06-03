Новороссия сегодня: перемирие в ДНР и ЛНР окончено, СБУ подчищает за батальонами

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Донбасс, 3 июня. Киев не выдержал и суток перемирия. Отряды спецназа СБУ ищут дезертиров. Солдаты ВСУ насилуют мирных жителей в Артемовске, Дзержинске и Константиновке. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Конец перемирия

После объявленного накануне перемирия не прошло и 24 часов, как ВСУ и карательные батальоны возобновили обстрелы территорий ДНР и ЛНР. Всего за минувшие сутки по территориям народных республик было выпущено более 400 снарядов и мин различного калибра. Жертв среди мирного населения нет.

Особым цинизмом стал факт расстрела украинскими силовиками небесных фонариков, выпущенных жителями ДНР в небо как символ погибших от рук украинских военных детей.

В это время в Киеве спикер АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы украинских журналистов, заявил, что продвижение частей 93 ОМБр ВСУ к Бахмутской трассе (которая соединяет Луганск и оккупированный украинскими силовиками Лисичанск) является ничем иным, как заботой о жизни и здоровье военнослужащих ВСУ. По мнению спикера АТО — чем ближе к противнику, тем безопаснее. За последние недели ВСУ продвинулись в «серую зону» на полтора километра. Кстати, сами украинские военные указанную трассу еще с лета 2014 года называют «адский путь».

Поиски дезертиров ВСУ

Накануне в прифронтовой город Дзержинск, временно оккупированный украинскими силовиками, прибыл батальон Нацгвардии. В то же время три отряда спецназа СБУ прибыли в населенные пункты Курахово и Красногоровки. Такие разведданные приводят в оперативном командовании ВС ДНР.

Прибытие элитных подразделений связано с участившимися случаями бегства солдат ВСУ и самовольным оставлением позиций. Только за последнюю неделю побег совершили 127 военнослужащих Украины. Главной причиной дезертирства украинских солдат в ДНР называют их несогласие с обстрелами мирных городов и причинением страданий мирным жителям.

СБУ подчищает сеть

Сообщества в социальных сетях — единственные до недавнего времени площадки, где находящиеся под украинской оккупацией жители Донбасса могли более-менее свободно обмениваться информацией. Сейчас они полностью взяты под контроль СБУ.

Как стало известно корреспонденту ФАН из собственных источников, в городах Артемовск, Дзержинск и Константиновка в мае 2017 года произошло восемь случаев изнасилования украинскими «освободителями» мирных жителей. Возраст потерпевших — от 13 до 19 лет.

Данные факты замалчиваются для прессы, в уголовных производствах военнослужащие вообще не фигурируют. А СБУ старательно подчищает в «ВКонтакте» и «Одноклассниках» информацию о данных инцидентах, в том числе и за счет силовых методов воздействия на администраторов и создателей групп.

Режим «экстренных мер»

Тем временем в украинской столице началась так называемая «электоральная возня». Начинают свою работу некоторые избирательные штабы различных партий, в Минюсте регистрируются новые. Активизировалась Инна Богословская. Как говорят на Украине, если вылезла Богословская, значит, скоро выборы. Все свидетельствует о приближающихся осенних парламентских выборах.

БПП и президент Украины лично вводят режим «экстренных мер» в медийно-электоральном поле, зачищают все неподконтрольные СМИ и самое главное — готовятся к возможному противостоянию с новой политической силой. Из источника ФАН в Днепропетровске стало известно, что Игорь Коломойский и Юлия Тимошенко готовятся к объединению и, возможно, созданию новой политической партии для противостояния действующему режиму Порошенко. Как стартовавшая предвыборная кампания отразится на судьбе Донбасса и чем обернутся выборы для простых украинцев — в дальнейших материалах ФАН.