Названа самая востребованная профессия на российском рынке труда

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 3 июня. Российским компаниям и предприятиям крайне сложно найти специалистов в инженерной области, нужно увеличить количество выпускников в данной сфере. Об этом заявил в пятницу на полях Петербургского экономического форума глава Роструда Всеволод Вуколов.

По словам российского министра, основная проблема сегодня для предприятий — отсутствие специалистов в инженерной отрасли. Заводы, фирмы, компании не могут найти именно специалиста в сфере производственного блока.

«Естественно, с моей точки зрения, нужно уделять внимание подготовке специалистам именно в сфере производства», — отметил глава ведомства.

Напомним, ранее в министерстве образования и науки России сообщили, что число бюджетных мест на специальности «экономика» и «юриспруденция» было уменьшено, поскольку данные специальности на рынке труда не востребованы.