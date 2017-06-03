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Экономика
Названа самая востребованная профессия на российском рынке труда

Названа самая востребованная профессия на российском рынке труда

10:11  3 Июня 2017
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Названа самая востребованная профессия на российском рынке труда

Санкт-Петербург, 3 июня. Российским компаниям и предприятиям крайне сложно найти специалистов в инженерной области, нужно увеличить количество выпускников в данной сфере. Об этом заявил в пятницу на полях Петербургского экономического форума глава Роструда Всеволод Вуколов. 

По словам российского министра, основная проблема сегодня для предприятий — отсутствие специалистов в инженерной отрасли. Заводы, фирмы, компании не могут найти именно специалиста в сфере производственного блока.

«Естественно, с моей точки зрения, нужно уделять внимание подготовке специалистам именно в сфере производства», — отметил глава ведомства.

Напомним, ранее в министерстве образования и науки России сообщили, что число бюджетных мест на специальности «экономика» и «юриспруденция» было уменьшено, поскольку данные специальности на рынке труда не востребованы. 

#петербург #экономика #вуколов #роструд #пмэф #пмэф2017 #инженер
Дана Балан
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