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Экономика
Путин обсудил с создателем криптовалюты ее использование в России

Путин обсудил с создателем криптовалюты ее использование в России

10:13  3 Июня 2017
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Путин обсудил с создателем криптовалюты ее использование в России

Москва, 3 июня. Президент России Владимир Путин встретился с основателем фонда Ethereum и одним из создателей блокчейна и криптовалюты Виталиком Бутерином на полях Петербургского международного экономического форума.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин встретился с Бутериным после общения с главами крупнейших корпораций. Главной темой обсуждения стала возможность использования блокчейна и криптовалюты в России. 

Накануне сообщалось, что президент Путин на полях ПМЭФ обсудил с иностранными бизнесменами новые инвестиционные проекты. 

#путин #бутерин
Владимир Багров
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