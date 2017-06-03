Путин обсудил с создателем криптовалюты ее использование в России
В Избранное
Москва, 3 июня. Президент России Владимир Путин встретился с основателем фонда Ethereum и одним из создателей блокчейна и криптовалюты Виталиком Бутерином на полях Петербургского международного экономического форума.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин встретился с Бутериным после общения с главами крупнейших корпораций. Главной темой обсуждения стала возможность использования блокчейна и криптовалюты в России.
Накануне сообщалось, что президент Путин на полях ПМЭФ обсудил с иностранными бизнесменами новые инвестиционные проекты.
Комментарии