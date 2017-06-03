Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
Полиция Украины рассказала, как правильно блокировать российские сайты

Полиция Украины рассказала, как правильно блокировать российские сайты

9:54  3 Июня 2017
513

Полиция Украины рассказала, как правильно блокировать российские сайты

Киев, 3 июня. Украинский Департамент киберполиции дал практические рекомендации интернет-провайдерам по блокировке российских сайтов, попавших в санкционный список, без закупки специального технического оборудования.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, работники департамента киберполиции выделили несколько способов блокировки: по IP-адресам (самый эффективный способ, по мнению украинской киберполиции), с помощью DNS и по URL. При этом в сообщении отмечается, что «настройка оборудования по таким рекомендациям не требует дополнительных финансовых затрат и приобретения техники».

Как сообщает RT, в ведомстве напомнили, что в последнее время в сети распространяются специальные браузеры, с помощью которых злоумышленники могут установить контроль над компьютером. 

#санкции #украина
Олеся Волкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть