Полиция Украины рассказала, как правильно блокировать российские сайты

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Киев, 3 июня. Украинский Департамент киберполиции дал практические рекомендации интернет-провайдерам по блокировке российских сайтов, попавших в санкционный список, без закупки специального технического оборудования.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, работники департамента киберполиции выделили несколько способов блокировки: по IP-адресам (самый эффективный способ, по мнению украинской киберполиции), с помощью DNS и по URL. При этом в сообщении отмечается, что «настройка оборудования по таким рекомендациям не требует дополнительных финансовых затрат и приобретения техники».

Как сообщает RT, в ведомстве напомнили, что в последнее время в сети распространяются специальные браузеры, с помощью которых злоумышленники могут установить контроль над компьютером.