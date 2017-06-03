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Общество
Ученые нашли эффективное средство от бессонницы

Ученые нашли эффективное средство от бессонницы

9:59  3 Июня 2017
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Ученые назвали самое эффективное средство от бессонницы

Пекин, 3 июня. Научные сотрудники из Медицинского университета Тайбэя выяснили, какой экзотический фрукт помогает бороться с бессонницей.

Тайские специалисты в ходе исследований выяснили, что употребление двух штук киви за 60 минут до сна помогает быстрее засыпать, а сам сон становится крепким, как у младенца. 

Известно, что в исследованиях участвовали 24 человека. В течение месяца одна группа из них употребляла перед сном киви, другие 12 человек данный фрукт в рацион не употребляли.

Ученые назвали самое эффективное средство от бессонницы

В результате ученые установили, что те добровольцы, которые кушали киви за час до сна, стали меньше жаловаться на плохие сновидения и бессонницу.

Тайские специалисты пришли к выводу, что киви перед сном на 13% продлевает продолжительность сна. Кроме того, этим людям необходимо гораздо меньше времени, чтобы заснуть. 

#ученые #бессонница #киви #фрукт
Дана Балан
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