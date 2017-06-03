Паводок затопил дороги в восьми населенных пунктах Омской области

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Омск, 3 июня. Буквально отрезанными от мира оказались восемь населенных пунктов Усть-Ишимского района. Прекращено транспортное сообщение с селами Кайлы, Красноярка, Большая Тебендя, поселком и деревней Саургачи, не ходят автомобили и до Загваздино, Хутора, Затона.

За сутки уровень воды в Иртыше поднялся на 6 сантиметров, превысив критическую отметку, из-за чего дороги оказались под водой. Как сообщает региональное управление МЧС, к чрезвычайной ситуации успели подготовиться заранее: в населенные пункты завезены продукты и лекарства, есть достаточный запас газовых баллонов.

Подтопленными оказались 35 огородов в частных хозяйствах, дома все целы, говорят спасатели. В район отправлены 80 сотрудников МЧС, им в помощь доставили 14 единиц специальной техники.