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Технологии
Nokia и «Мегафон» показали прокатный автомобиль будущего

Nokia и «Мегафон» показали прокатный автомобиль будущего

9:54  3 Июня 2017
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Nokia и «Мегафон» показали прокатный автомобиль будущего

Москва, 3 июня. Бренд Nokia и компания «Мегафон» презентовали прокатный автомобиль будущего на базе кабриолета Ford Mustang. Премьера состоялась в мультимедийном музее «Люмьер Холл». 

Автомобиль покажет, какие возможности откроются перед водителем и пассажирами в будущем с точки зрения мультимедийных технологий. Так, представленный на выставке автомобиль управляется не при помощи ключа, а через приложение: машину можно открыть, закрыть и завести.

Кроме того, информация о предпочтениях водителя остается в облачном хранилище; через облако можно управлять различными системами автомобиля, например, открывать багажник, мигать фарами и т.д. 

Когда срок аренды истекает, вся информация, полученная о водителе, стирается. 

Владимир Багров
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