ДНР: мирная жительница ранена при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

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Донецк, 3 июня. Мирная жительница получила ранения при обстреле со стороны украинских силовиков в Ясиноватой, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным администрации города Ясиноватая, обстрел со стороны ВСУ начался накануне вечером. В 20.48 в Ясиноватой на улице Лесничество, дом 1, в ногу была ранена женщина, 1945 года рождения.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, мирную жительницу с ранением госпитализировали.

Накануне сообщалось, что Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая электроэнергией Донецк, Авдеевку и другие крупные населенные пункты, была обесточена в результате обстрела со стороны ВСУ.