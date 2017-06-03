Глава Роструда: Рынок труда стабилизируется после кризиса

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Санкт-Петербург, 3 июня. Рынок труда в России становится устойчивым, кризисные явления нивелируются. Таким мнением поделился глава Роструда Всеволод Вуколов на полях ПМЭФ-2017.

По его словам, на самом деле число безработных снижается и рынок труда стабилизируется. Таким образом, цифры возвращаются на исходные для себя позиции.

Он также отметил, что кризисные моменты, естественно, уходят, а те показатели, которые можно наблюдать на сегодняшний день — снижаются.

«В настоящее время появился такой сервис: мы в России показываем, какое количество квот есть у каждого предприятия для трудоустройства инвалидов. И мы очень надеемся, что эта работа позволит существенно повысить показатели по этой позиции», — заявил Вуколов.

Кроме того, по его мнению, необходимо «вернуть каждого инвалида к жизни», именно поэтому в 2017 году будет уделяться тщательное внимание данному вопросу.