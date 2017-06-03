Голодный пес сожрал своего злого хозяина на Урале

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Екатеринбург, 3 июня. Наполовину съеденное тело хозяина собаки обнаружено в его квартире под Екатеринбургом.

Шокированным следователям соседи рассказали, что владелец пса буквально измывался над ним: бил, не кормил, надолго запирал в ванной комнате.

По всей видимости, доведенное до отчаяния животное бросилось на своего владельца и загрызло насмерть. Об этом пишут уральские СМИ.

Какая судьба ждет собаку, ставшую убийцей человека, не сообщается.