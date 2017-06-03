Выборы в Латвии: жители Риги готовы проголосовать за «русского» мэра

В Избранное

Скопировать

Рига, 3 июня. В субботу в Латвии пройдут выборы в местные органы власти. Наибольший интерес вызывает борьба за пост мэра Риги. Один из претендентов на эту позицию — нынешний градоначальник Нил Ушаков, который активно борется за права русскоговорящего населения.

Жителям Латвии предстоит избрать мэров городов, а также депутатов в 119 избирательных округах: 110 краях и 9 городах республиканского значения.

Нил Ушаков занимает пост градоначальника Риги с 2009 года. Он стал первым этническим русским, который возглавил рижскую думу. Ушаков неоднократно оказывался в центре скандалов из-за попыток защитить русский язык.

Как сообщает RT, согласно опросам общественного мнения, за Ушакова и партии «Согласие» и «Честь служить Риге», которые он представляет, готовы отдать свои голоса подавляющее большинство рижан — 42,8%.