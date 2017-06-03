Toyota больше не хочет сотрудничать с Tesla

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Токио, 3 июня. Японская компания Toyota избавилась от акций американской Tesla и больше не хочет с ней сотрудничать. Информацию об этом опубликовало агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.

Этот шаг, по словам собеседников издания, объясняется просто: у японцев есть собственные разработки и планы по созданию электрокаров, поэтому больше нет смысла возлагать надежды на американцев.

По сведениям некоторых СМИ, уже в ближайшие два года с конвейеров Toyota начнут сходить электрические автомобили, которые будут способны преодолеть расстояние в 300 километров без подзарядки.

Японская компания семь лет назад приобрела небольшой пакет акций Tesla, вложив 40,5 млн долларов. Однако особой выгоды от сотрудничества не получила, считают эксперты.