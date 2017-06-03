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Мешки с тонной кокаина выловили у берегов Мексики

Мешки с тонной кокаина выловили у берегов Мексики

9:12  3 Июня 2017
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Мешки с тонной кокаина выловили у берегов Мексики

Мехико, 3 июня. Мешки, обернутые в непромокаемую ткань, с кокаином общим весом более 1,2 тонны выловили в Тихом океане у побережья Мексики.

В общей сложности у порта Акапулько были обнаружены 32 мешка. Все они были полны кокаина. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство военно-морского флота Мексики, в настоящее время правоохранители выясняют, куда должен был идти груз и кому он принадлежит.

На территории Мексики кока почти не растет. Наркоторговцы через страну перебрасывают кокаин из Южной Америки в США как воздушным, так и водным путем.

#мексика
Олеся Волкова
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