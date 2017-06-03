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Политика
Вассалы не решатся: Пушков предсказал судьбу европейских санкций против США

Вассалы не решатся: Пушков предсказал судьбу европейских санкций против США

9:28  3 Июня 2017
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Вассалы не решатся: Пушков предсказал судьбу европейских санкций против США

Москва, 3 июня. Несмотря на то, что со стороны Европы звучат призывы ввести санкции против США из-за решения президента Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату, европейские лидеры на это не осмелятся, считает российский сенатор Алексей Пушков. 

1 июня президент США Дональд Трамп принял декрет о выходе из Парижского соглашения по климату. Это решение вызвало широкий резонанс среди мировой общественности. 

Однако российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность в том, что европейские лидеры не решатся на это. 

«Но на бунт против сюзерена вассалы не решатся. Сотрясение воздуха», — написал Пушков в Twitter. 

 

#сша #пушков
Владимир Багров
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