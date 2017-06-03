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Происшествия
Мощное землетрясение произошло у берегов Аляски

Мощное землетрясение произошло у берегов Аляски

9:03  3 Июня 2017
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Мощное землетрясение произошло у берегов Аляски

Вашингтон, 3 июня. Мощное землетрясение зафиксировано у побережья РФ в Беринговом море. По данным американской геологической службы, магнитуда составила 6,9.

Приборы зарегистрировали толчки в 22.24 в пятницу, в Москве в это время было уже 01.24 субботы. Эпицентр землетрясения находился почти в 200 километрах от острова Атту, который территориально принадлежит американскому штату Аляска, на глубине 10 километров.

Мощное землетрясение произошло у берегов Аляски

Расстояние до камчатского поселка Ключи, где проживают 5 тысяч человек, составляет почти 700 километров. Специалисты говорят, что, несмотря на мощность толчков, угрозы возникновения цунами нет.

 

 

Алексей Громов
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