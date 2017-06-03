Полиция Дублина обезвредила бомбу в автомобиле
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Дублин, 3 мая. В столице Ирландии полиция в ходе специальной операции обнаружила начиненный взрывчаткой автомобиль. Машину, вызвавшую подозрение правоохранителей, остановили на дороге.
Внимательные полицейские нашли в салоне самодельное устройство. Два человека, которые находились в этот момент в авто, задержаны, устанавливаются их личности и степень вины.
Чтобы обеспечить безопасность при обезвреживании бомбы, был перекрыт доступ в квартал, где происходили события, и эвакуированы жители, пишут местные СМИ.
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