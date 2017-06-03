Участок Филевской линии метро в Москве закроют на выходные

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Москва, 3 июня. В субботу и воскресенье будет прекращено движение поездов на участке Филевской линии московского метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Как сообщает пресс-служба московской подземки, ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

Поезда по Филевской линии будут ходить только на участках от станции «Александровский сад» до станции «Киевская» и до станции «Международная».

На время закрытия участка для проезда пассажиры смогут воспользоваться станциями Арбатско-Покровской линии метрополитена или наземным транспортом.

Ожидается, что движение на данном участке возобновится в полном объеме 5 июня в 5.30 мск.