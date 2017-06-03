Минобороны улучшит зарекомендовавший себя в Сирии вертолет Ка-52

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Москва, 3 июня. Минобороны России намерено модернизировать вертолеты Ка-52 «Аллигатор» с учетом боевого опыта в Сирии. Об этом сообщил заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов.

В ходе посещения авиационного завода «Прогресс» Борисов отметил, что у ведомства после практической работы в Сирии «есть определенные пожелания». Вопросы модернизации уже обговаривались с разработчиками основных боевых узлов.

По словам замглавы Минобороны, Ка-52 отлично зарекомендовал себя в Сирии. Однако, по его словам, «совершенству нет предела». В связи с этим у Минобороны «есть пожелания по улучшению прицельной дальности».