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Политика
Экс-сотрудник АНБ рассказал о тотальной слежке во время Олимпиады-2002

Экс-сотрудник АНБ рассказал о тотальной слежке во время Олимпиады-2002

8:34  3 Июня 2017
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Экс-сотрудник АНБ рассказал о тотальной слежке во время Олимпиады-2002

Вашингтон, 3 июня. Во время зимней Олимпиады-2002, которая проходила в Солт-Лейк-Сити, агентство национальной безопасности (АНБ) США совместно с ФБР отрабатывало методы массовой слежки.

Такое заявление сделал бывший сотрудник агентства Томас Дрейк. Он уверен, что просматривались и прочитывались абсолютно все электронные сообщения, отправленные или полученные абонентами, находящимися в этом большом городе. По словам Дрейка, Игры стали отличной возможностью для испытания новых способов тотальной слежки.

Экс-сотрудник АНБ рассказал о тотальной слежке во время Олимпиады-2002

Он написал официальное заявление, сообщает Associated Press, и направил его в суд. Таким образом Дрейк поддержал бывшего мэра Солт-Лейк-Сити Рокки Андерсона, который обвинил спецслужбы в незаконном сборе данных. 

#дрейк #андерсон
Алексей Громов
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