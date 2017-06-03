Донбасс: ВСУ шесть раз за сутки открывали огонь по поселениям ЛНР

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Луганск, 3 июня. За минувшие сутки ВСУ шесть раз обстреляли территорию Луганской народной республики из минометов, гранатометов и стрелкового оружия, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Под огонь украинских силовиков попали районы поселков городского типа Фрунзе и Калиново, поселка Красный Яр, села Сокольники.

ВСУ применяли 120-мм и 82-мм минометы, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС и стрелковое оружие.

Как уточнили в ведомстве, повреждений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

Напомним, стороны конфликта в Донбассе согласовали новый режим прекращения огня с полуночи 1 июня.