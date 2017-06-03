Донбасс: ВСУ шесть раз за сутки открывали огонь по поселениям ЛНР
Луганск, 3 июня. За минувшие сутки ВСУ шесть раз обстреляли территорию Луганской народной республики из минометов, гранатометов и стрелкового оружия, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Под огонь украинских силовиков попали районы поселков городского типа Фрунзе и Калиново, поселка Красный Яр, села Сокольники.
ВСУ применяли 120-мм и 82-мм минометы, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС и стрелковое оружие.
Как уточнили в ведомстве, повреждений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.
Напомним, стороны конфликта в Донбассе согласовали новый режим прекращения огня с полуночи 1 июня.
https://t.co/MfVgCup7Z9 pic.twitter.com/WtWSxKNN2T— Народная Милиция (@nm_lnr) June 3, 2017