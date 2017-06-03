Кисляк ответил СМИ на вопрос о встрече с зятем Трампа

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Нью-Йорк, 3 июня. Посол России в США Сергей Кисляк, отвечая на вопрос журналистов о встрече с советником и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, заявил, что не комментирует свои дипломатические ежедневные контакты.

Кисляк в Нью-Йорке заявил журналистам, что «не комментирует свои ежедневные контакты». При этом он подчеркнул, что «это наша политика, которая относится не только к разговорам с Кушнером, но и ко всем нашим ежедневным беседам».

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что Кушнер на встрече с Кисляком якобы предложил установить некий секретный канал связи между Москвой и переходной командой Трампа, используя для этих целей российские дипломатические представительства в США. Сам Кушнер неоднократно выражал готовность дать показания в Конгрессе по этому поводу, однако пока что приглашения для дачи показаний он не получал.