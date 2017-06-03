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Ученые назвали воду шестым вкусом

Ученые назвали воду шестым вкусом

8:16  3 Июня 2017
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Ученые назвали воду шестым вкусом

Москва, 3 июня. Ученые подвергли сомнению утверждения, известные каждому со школьной скамьи.

В учебниках по химии черным по белому написано, что вода — это жидкость, не имеющая запаха, цвета и, что в данном случае самое важное, вкуса. На уроках же биологии рассказывают, что человек способен различать кислый вкус, горький, сладкий, соленый и вкус белковой пищи. Итого пять. 

Ученые назвали воду шестым вкусом

Однако последние исследования показывают, что млекопитающие обладают способностью отличать воду от всех других напитков. При этом она не относится ни к одному из перечисленных выше вкусов, а значит может пополнить этот список и стать шестым.  

Алексей Громов
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