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Политика
Путин: Помешать выборам в США мог кто угодно, даже ЦРУ

Путин: Помешать выборам в США мог кто угодно, даже ЦРУ

7:57  3 Июня 2017  /обновлено: 8:02  03 Июня 2017
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Путин: Помешать выборам в США мог кто угодно, даже ЦРУ

Санкт-Петербург, 3 июня. Обвинять Россию во вмешательстве в предвыборную кампанию в США бессмысленно, не имея доказательств. С таким же успехом можно указать на кого угодно. Это могли быть и американские хакеры, которые ловко перевели «стрелки» на Россию, и даже ЦРУ, пишет NBC News со ссылкой на интервью с президентом России Владимиром Путиным. 

«Хакеры могут быть где угодно. Они могут быть в России, в Азии, даже в Америке, в Латинской Америке,  — отметил Путин.  — Это даже могут быть хакеры в США, которые очень умело и профессионально свалили вину на Россию», — цитирует издание российского лидера.

Эта тема была затронута и в ходе выступления Путина на полях международного экономического форума в Петербурге.  

#путин
Алексей Громов
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