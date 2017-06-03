Путин: Помешать выборам в США мог кто угодно, даже ЦРУ

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Санкт-Петербург, 3 июня. Обвинять Россию во вмешательстве в предвыборную кампанию в США бессмысленно, не имея доказательств. С таким же успехом можно указать на кого угодно. Это могли быть и американские хакеры, которые ловко перевели «стрелки» на Россию, и даже ЦРУ, пишет NBC News со ссылкой на интервью с президентом России Владимиром Путиным.

«Хакеры могут быть где угодно. Они могут быть в России, в Азии, даже в Америке, в Латинской Америке, — отметил Путин. — Это даже могут быть хакеры в США, которые очень умело и профессионально свалили вину на Россию», — цитирует издание российского лидера.

Эта тема была затронута и в ходе выступления Путина на полях международного экономического форума в Петербурге.