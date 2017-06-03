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Новости Сирии
Сирия: САА разбила боевиков ИГ в 10 км от шоссе Хама — Алеппо

Сирия: САА разбила боевиков ИГ в 10 км от шоссе Хама — Алеппо

7:48  3 Июня 2017
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Сирия: САА разбила боевиков ИГ в 10 км от шоссе Хама — Алеппо

Алеппо (Сирия), 3 июня. Армия Сирии уничтожила артиллерийским огнем боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) в 10 км к востоку от города Сальмия недалеко от стратегического шоссе Хама — Алеппо. 

Как сообщает агентство SANA, артиллерия ликвидировала десятки боевиков районе Эль-Баргутия. Помимо этого, были уничтожены склады и военная техника боевиков ИГ в Абу-Хбейлате и Имм-Милль, где находятся тыловые базы террористов.

Сирия: САА разбила боевиков ИГ в 10 км от шоссе Хама — Алеппо

В 75 км к юго-востоку от города Хомс в секторе Джуб-эль-Джарах ВВС Сирии нанесли удар по линии снабжения банд ИГ.

Как сообщает агентство, за последние несколько дней сирийские войска освободили порядка 50 поселений на этом направлении.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #алеппо #иг #хама #саа
Алексей Громов
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