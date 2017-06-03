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Политика
Минобороны РФ ожидает поставки 14 «Аллигаторов»

Минобороны РФ ожидает поставки 14 «Аллигаторов»

7:43  3 Июня 2017
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Минобороны РФ ожидает поставки 14 «Аллигаторов»

Москва, 3 июня. В текущем году министерство обороны России ожидает поступления 14 вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Всего же контракт предполагает, что в ближайшие два года будет поставлено 50 машин. Об этом рассказал заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов.

«В этом году в рамках гособоронзаказа у нас поставка 14 вертолетов Ка-52. И еще нужно завершить текущий контракт, осталось 50 машин до 2020 года», — уточнил он. 

Минобороны РФ ожидает поставки 14 «Аллигаторов»

Эта тема была затронута во время посещения Борисовым авиационного завода «Прогресс», куда он приехал, чтобы удостовериться в том, что предприятие готовится к выполнению заказов по новой госпрограмме вооружения. Она рассчитана на 2018–2025 годы и пока находится на рассмотрении правительства РФ.

#борисов
Алексей Громов
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