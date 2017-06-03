МЧС предупреждает жителей 19 регионов РФ об усилении ветра

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Москва, 3 июня. Погода в нескольких регионах Центрального и Приволжского федеральных округов в субботу значительно ухудшится. В отдельных районах 11 регионов ожидаются порывы ветра до 28 метров в секунду, в ряде субъектов РФ прогнозируются заморозки. Об этом сообщает пресс-служба Центрального регионального центра МЧС.

Так, в отдельных районах Башкирии, Пермского края и Оренбургской области ожидаются порывы ветра до 25-28 м/с.

Помимо этого в отдельных районах Воронежской, Ивановской, Костромской, Тамбовской, Кировской, Самарской, Саратовской областях и Татарстане порывы ветра при грозе будут достигать 18-22 м/с.

В МЧС отметили, что в связи с усилением ветра в данных регионах повышается вероятность возникновения нарушения электроснабжения, связанной с обрывом ЛЭП и линий связи, а также обрушения рекламных конструкций и повреждения кровли.

Из-за грозы, ливней и усиления ветра в Воронежской, Ивановской, Костромской, Тамбовской, Кировской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, Татарстане, Башкирии и Пермском крае существует вероятность в нарушении работы авиации.