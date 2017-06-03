КамАЗ и Siemens подписали соглашение о сотрудничестве

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Санкт-Петербург, 3 мая. КамАЗ освоит современные технологии при помощи Siemens. Соглашение о сотрудничестве, предполагающее в числе прочего помощь в модернизации производства, подписано в рамках международного экономического форума, который сегодня завершается в Петербурге.

Кроме того, немецкая компания совместно с российским заводом хотят рассмотреть возможность создания беспилотников, электрических автомобилей и автобусов, а также нового модельного ряда тяжелых машин.

Siemens обладает всеми необходимыми технологиями, которые позволят КамАЗу осуществить переход на цифровое производство и внедрить современное оборудование.