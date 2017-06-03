Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
КамАЗ и Siemens подписали соглашение о сотрудничестве

КамАЗ и Siemens подписали соглашение о сотрудничестве

7:29  3 Июня 2017
116

КамАЗ и Siemens подписали соглашение о сотрудничестве

Санкт-Петербург, 3 мая. КамАЗ освоит современные технологии при помощи Siemens. Соглашение о сотрудничестве, предполагающее в числе прочего помощь в модернизации производства, подписано в рамках международного экономического форума, который сегодня завершается в Петербурге.

Кроме того, немецкая компания совместно с российским заводом хотят рассмотреть возможность создания беспилотников, электрических автомобилей и автобусов, а также нового модельного ряда тяжелых машин. 

КамАЗ и Siemens подписали соглашение о сотрудничестве

Siemens обладает всеми необходимыми технологиями, которые позволят КамАЗу осуществить переход на цифровое производство и внедрить современное оборудование.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть