Пентагон: КНДР наращивает ядерную программу, несмотря на все усилия США

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Сингапур, 3 июня. КНДР активизировала работу по своей ядерной программе, несмотря на усилия США по сдерживанию. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Как сообщает Reuters, в ходе своего визита в Сингапур, Мэттис отметил, что Штаты поощряют усилия, в том числе, Китая по сдерживанию Северной Кореи. По его словам, угроза со стороны КНДР была «ясной и настоящей», и Пхеньян увеличил темпы проведения ядерных испытаний.

При этом он отметил, что США изо всех сил пытались замедлить ядерные и ракетные программы Северной Кореи.

Отметим, накануне Совбез ООН принял единогласное решение о расширении ограничительных мер против Северной Кореи. Соответствующая резолюция был инициирована Соединенными Штатами.