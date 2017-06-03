Абэ дал оценку резолюции СБ ООН, расширяющую санкции против КНДР

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Токио, 3 июня. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обнародовал комментарий в связи с принятием новой резолюцией Совета безопасности ООН, расширяющей санкции против КНДР.

В документе говорится, что «Япония высоко оценивает то, что Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2356, которая расширяет санкции в ответ на продолжающиеся пуски баллистических ракет и другую деятельность КНДР».

Действия КНДР он назвал «совершенно неприемлемыми», призвав страну воздержаться от провокаций.

При этом он добавил, что его страна внесла свой вклад в принятие резолюции «в тесном сотрудничестве с США, Южной Кореей, Китаем и Россией».

Накануне Совет безопасности ООН принял единогласное решение о расширении ограничительных мер против Северной Кореи. Соответствующая резолюция был инициирована США.