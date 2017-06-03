Не менее 35 человек пострадали от взрыва в супермаркете на юге Ирана

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Тегеран, 3 июня. Десятки человек получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва, который прогремел в супермаркете в иранском городе Шираз.

По данным международных агентств, пострадавших не менее 35. 16 из них получили серьезные ожоги и отправлены в больницу.

Взрыв прогремел в ночь с пятницы на субботу в магазине, который располагается в оживленном районе.

Как пишут СМИ, от взрыва и пожара, который за ним последовал, пострадало само здание, а также прилегающие к нему постройки. Полиция пока не назвала причины произошедшего.