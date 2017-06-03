Посол РФ в США оценил возможность нормализации отношений между странами

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 3 июня. Посол РФ в США Сергей Кисляк заявил, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном возможна.

По мнению дипломата, двусторонние отношения стали жертвой внутриполитических баталий в Соединенных Штатах.

Он отметил, что, несмотря ни на что, выход из сложившейся ситуации, существует.

«Как сказал наш президент, у нас хватит терпения, мы будем ждать. И когда Соединенные Штаты будут готовы работать с нами серьезно по вопросам, которые нас объединяют, и работать так, чтобы это соответствовало долгосрочным интересам и России, и США, то, безусловно, отношения будут выравниваться», — пояснил российский представитель.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никаким образом не пыталась влиять на политику США через своего посла в Вашингтоне Сергея Кисляка.