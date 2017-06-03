Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Ариана Гранде навестила в больнице детей, раненных во время теракта в Манчестере

Ариана Гранде навестила в больнице детей, раненных во время теракта в Манчестере

6:56  3 Июня 2017
104

Ариана Гранде навестила в больнице детей, раненных во время теракта в Манчестере

Манчестер, 3 июня. Певица Ариана Гранде посетила больницу, где проходят лечение дети, получившие ранения во время теракта, который произошел в Манчестере на ее концерте.

В Королевском детском госпитале, куда приехала 23-летняя американка, находятся 12 пострадавших при взрыве. Все они младше 16 лет. Об этом пишут британские СМИ. Певица приехала в больницу не с пустыми руками, юные пациенты получили от нее подарки. 

«Я так горжусь вами. Вы такие сильные и великолепно держитесь», — цитируют Гранде издания.

 

????

A post shared by Ariana Grande (@arianagrande) on

Напомним, трагедия в Манчестере произошла 23 мая. Погибли 22 человека. Пострадали в результате взрыва 75 человек. 
 

#гранде
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть