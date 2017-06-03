Ариана Гранде навестила в больнице детей, раненных во время теракта в Манчестере

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Манчестер, 3 июня. Певица Ариана Гранде посетила больницу, где проходят лечение дети, получившие ранения во время теракта, который произошел в Манчестере на ее концерте.

В Королевском детском госпитале, куда приехала 23-летняя американка, находятся 12 пострадавших при взрыве. Все они младше 16 лет. Об этом пишут британские СМИ. Певица приехала в больницу не с пустыми руками, юные пациенты получили от нее подарки.

«Я так горжусь вами. Вы такие сильные и великолепно держитесь», — цитируют Гранде издания.

???? A post shared by Ariana Grande (@arianagrande) on Jun 2, 2017 at 4:48pm PDT

Напомним, трагедия в Манчестере произошла 23 мая. Погибли 22 человека. Пострадали в результате взрыва 75 человек.

