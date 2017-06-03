Кексы, сад и музыка: солдат США написал книгу о последних днях Саддама Хусейна

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Вашингтон, 3 июня. Уилл Барденверпер, один из американских солдат, охранявших Саддама Хусейна до суда, написал книгу о бывшем иракском лидере, в которой рассказал о последних днях экс-президента.

Как сообщает Daily Mail, Саддам Хусейн провел последние дни поедая кексы, слушая слушая Мэри Джей Блайдж по радио и ухаживая за садом в своей тюрьме в Багдаде. Бывшему диктатору также нравилось тренироваться на своем велотренажере, который он назвал «пони».

Когда Хусейн ждал суда в Багдаде, за ним следила группа американских солдат, которые стали называть себя «Супер двенадцатью». Среди них был Уилл Барденверпер.

Как пишет автор книги, Саддам был неизменно вежлив и любил простые удовольствия. «Человек, который когда-то имел позолоченные туалеты в своих дворцах, любил просто сидеть снаружи на стуле в патио или писать за своим столом под иракским флагом, который повесили на стене охранники», — сообщает издание.

Как пишет таблоид, американский солдат признал в своей книге, что никогда не узнает, было ли поведение Саддама притворством или «подлинной человеческой натурой». Возможно, самым удивительным аспектом этой книги является то, что американские солдаты, охранявшие бывшего лидера Ирака, переживали за него, когда тот был казнен.