Китайский робот попытается сдать экзамен по математике для поступления в ВУЗ

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Пекин, 3 июня. Исполнительный директор китайской IT-компании «Чэнду чжуньсинъюньсюэ» Линь Хуэй рассказал, что разработанный программистами фирмы искусственный интеллект AI-MATHS попробует сдать школьный экзамен по математике, необходимый для поступления в институт.

Сообщается, что тест пройдет 7 июня и продлится два часа. Робот должен будет решить несколько вариантов заданий.

Отметим, что в феврале AI-MATHS уже сделал попытку сдачи данного экзамена, однако по итогам смог набрать только 93 балла, что превышает проходной балл всего на три пункта.

По словам разработчиков, сейчас они пытаются усовершенствовать логическое мышление робота и его многозадачность.