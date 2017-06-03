Сирия новости 3 июня 07.00: САА окружила боевиков в Алеппо, атака ИГ под Пальмирой провалилась
Сирия, 3 июня. Армия правительства Сирии окружила террористов «Исламского государства»* в Маскане в Алеппо, отряды «ISIS Hunters» отразили атаку боевиков вдоль трассы Хомс – Пальмира. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА): правительственная армия продвигается в направлении удерживаемых боевиками населенных пунктов Бир Кассаб и Тель Даква в Дамаске, в Алеппо САА подошла на расстояние пяти километров к границе с провинцией Ракка. В Пальмире было отражено внезапное нападение боевиков. Пятеро солдат САА погибли в результате взрыва СВУ у населенного пункта Аль-Карьятейн в Хомсе.
«Исламское государство»: в Маскане боевики находятся в осаде армии правительства Сирии. Боевики «Исламского государства» заявили об убийстве пяти солдат САА к востоку от Пальмиры. В пригороде Дейр эз-Зора террористы атакуют позиции правительственных войск.
Провинция Дамаск
Продолжаются бои между армией правительства Сирии и боевиками у населенного пункта Аль-Рейхан в Восточной Гуте.
Армия правительства Сирии начала медленное продвижение в направлении удерживаемых боевиками населенных пунктов Бир Кассаб и Тель Даква к юго-востоку от Думейра.
Провинция Алеппо
Террористы «Исламского государства» в Маскане находятся в эффективной осаде правительственной армии. «Тигры» захватили Расм аль-Газаль и еще более пяти деревень к востоку и югу от города, тем самым полностью окружив его, сообщается в Twitter.
Армия правительства Сирии находится в пяти километрах от границы провинции Ракка и в 20 километрах от позиций SDF в районе Табки.
SDF**** выстрелили в молодого человека, рыбачащего в своей лодке в городе Джараблус. Мужчина был доставлен в Турцию, чтобы получить медицинскую помощь.
Провинция Хомс
Отряды «ISIS Hunters» САА отразили внезапное нападение, проведенное террористами «Исламского государства» вдоль трассы Хомс – Пальмира.
Боевики «Исламского государства» заявили об убийстве пяти солдат армии правительства Сирии к востоку от Пальмиры.
Пятеро солдат САА погибли в результате взрыва СВУ у населенного пункта Аль-Карьятейн. По всей вероятности, бомбу заложили боевики.
Провинция Дейр эз-Зор
Террористы «Исламского государства» атаковали позиции армии правительства Сирии в районе холма Барук и у базы Панорама в пригороде Дейр эз-Зора.
Islamic State announces offensive against Syrian forces west of Deir Ezzor city (h/t @geopolitiquee) pic.twitter.com/rT5qmTb75c— John Arterbury (@JohnArterbury) June 2, 2017
Провинция Даръа
Опубликовано фото конвоя армии правительства Сирии, который направляется в Даръа. Подкрепление содержит по меньшей мере восемь танков, шесть БМП, две «Гвоздики и БРЭМ-1.
Вертолеты ВВС САР сбрасывают бомбы на боевиков в города Даръа.
Провинция Идлиб
Боевики террористического образования «Хайят Тахрир аш-Шам» атаковали местный суд Кафранабеля, заявляя, что там содержится один из членов организации.
Провинция Ракка
SDF отбили у террористов «Исламского государства» ипподром в северной Ракке. По городу наносятся интенсивные артиллерийские удары SDF и авиаудары ВВС коалиции, передает Аlmasdarnews.
SDF взяли под контроль деревню Мансура к востоку от Табки. При поддержке ВВС США курдские отряды уничтожили там два танка террористов «Исламского государства».
Провинция Хама
Армия правительства Сирии нанесла более 25 артиллерийских ударов по позициям боевиков в городе Аль-Латамина на севере провинции.
Правительственные войска ведут артиллерийский огонь по позициям террористов «Исламского государства» в деревнях Абу Хубейлат и Умм Миль в восточной части провинции.
Провинция Эс-Сувейда
Еще три американских дрона Switchblade, запущенных боевиками, были сбиты армией правительства Сирии в восточной Сувейде.
Провинция Хасака
Гражданам Хасаки будет разрешено служить в рядах сирийской армии. Соответствующая декларация была принята Военным советом Хасаки, сообщается в Twitter.
EXCLUSIVE-Hasakeh citizens will be allowed "military servic" to those who want serve in the ranks of the Syrian army.#TwitterKurds— Berfo كردي (@AraratKrd) June 2, 2017
Провинция Кунейтра
Армия правительства Сирии ведет ожесточенные бои с ССА** на фронтах деревень Самдания и Хамидия в провинции Кунейтра.
Ирак
Мужчина открыл в освобожденном районе Мосула алкогольный магазин назло террористам «Исламского государства». Об этом сообщается в Facebook.
Mosul man selling alcohol just to annoy Isis
This teetotal man opened a liquor store in liberated Mosul just to annoy ISIS.تم نشره بواسطة Channel 4 News في 1 يونيو، 2017
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)
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