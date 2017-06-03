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Сирия, 3 июня. Армия правительства Сирии окружила террористов «Исламского государства»* в Маскане в Алеппо, отряды «ISIS Hunters» отразили атаку боевиков вдоль трассы Хомс – Пальмира. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): правительственная армия продвигается в направлении удерживаемых боевиками населенных пунктов Бир Кассаб и Тель Даква в Дамаске, в Алеппо САА подошла на расстояние пяти километров к границе с провинцией Ракка. В Пальмире было отражено внезапное нападение боевиков. Пятеро солдат САА погибли в результате взрыва СВУ у населенного пункта Аль-Карьятейн в Хомсе.

«Исламское государство»: в Маскане боевики находятся в осаде армии правительства Сирии. Боевики «Исламского государства» заявили об убийстве пяти солдат САА к востоку от Пальмиры. В пригороде Дейр эз-Зора террористы атакуют позиции правительственных войск.

Провинция Дамаск

Продолжаются бои между армией правительства Сирии и боевиками у населенного пункта Аль-Рейхан в Восточной Гуте.

Армия правительства Сирии начала медленное продвижение в направлении удерживаемых боевиками населенных пунктов Бир Кассаб и Тель Даква к юго-востоку от Думейра.

Провинция Алеппо

Террористы «Исламского государства» в Маскане находятся в эффективной осаде правительственной армии. «Тигры» захватили Расм аль-Газаль и еще более пяти деревень к востоку и югу от города, тем самым полностью окружив его, сообщается в Twitter.

Армия правительства Сирии находится в пяти километрах от границы провинции Ракка и в 20 километрах от позиций SDF в районе Табки.

SDF**** выстрелили в молодого человека, рыбачащего в своей лодке в городе Джараблус. Мужчина был доставлен в Турцию, чтобы получить медицинскую помощь.

Провинция Хомс

Отряды «ISIS Hunters» САА отразили внезапное нападение, проведенное террористами «Исламского государства» вдоль трассы Хомс – Пальмира.

Боевики «Исламского государства» заявили об убийстве пяти солдат армии правительства Сирии к востоку от Пальмиры.

Пятеро солдат САА погибли в результате взрыва СВУ у населенного пункта Аль-Карьятейн. По всей вероятности, бомбу заложили боевики.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы «Исламского государства» атаковали позиции армии правительства Сирии в районе холма Барук и у базы Панорама в пригороде Дейр эз-Зора.

Islamic State announces offensive against Syrian forces west of Deir Ezzor city (h/t @geopolitiquee) pic.twitter.com/rT5qmTb75c — John Arterbury (@JohnArterbury) June 2, 2017

Провинция Даръа

Опубликовано фото конвоя армии правительства Сирии, который направляется в Даръа. Подкрепление содержит по меньшей мере восемь танков, шесть БМП, две «Гвоздики и БРЭМ-1.

4th Division convoy towards #Daraa included at least 4 tanks, 2 BMPs and 1 BREM-1 (+ several IRAM launchers). Via @IvanSidorenko1. pic.twitter.com/GtOASZy7l5 — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) June 2, 2017

Вертолеты ВВС САР сбрасывают бомбы на боевиков в города Даръа.

Провинция Идлиб

Боевики террористического образования «Хайят Тахрир аш-Шам» атаковали местный суд Кафранабеля, заявляя, что там содержится один из членов организации.

Провинция Ракка

SDF отбили у террористов «Исламского государства» ипподром в северной Ракке. По городу наносятся интенсивные артиллерийские удары SDF и авиаудары ВВС коалиции, передает Аlmasdarnews.

SDF взяли под контроль деревню Мансура к востоку от Табки. При поддержке ВВС США курдские отряды уничтожили там два танка террористов «Исламского государства».

Провинция Хама

Армия правительства Сирии нанесла более 25 артиллерийских ударов по позициям боевиков в городе Аль-Латамина на севере провинции.

Правительственные войска ведут артиллерийский огонь по позициям террористов «Исламского государства» в деревнях Абу Хубейлат и Умм Миль в восточной части провинции.

Провинция Эс-Сувейда

Еще три американских дрона Switchblade, запущенных боевиками, были сбиты армией правительства Сирии в восточной Сувейде.

Провинция Хасака

Гражданам Хасаки будет разрешено служить в рядах сирийской армии. Соответствующая декларация была принята Военным советом Хасаки, сообщается в Twitter.

EXCLUSIVE-Hasakeh citizens will be allowed "military servic" to those who want serve in the ranks of the Syrian army.#TwitterKurds — Berfo كردي (@AraratKrd) June 2, 2017

Провинция Кунейтра

Армия правительства Сирии ведет ожесточенные бои с ССА** на фронтах деревень Самдания и Хамидия в провинции Кунейтра.

Ирак

Мужчина открыл в освобожденном районе Мосула алкогольный магазин назло террористам «Исламского государства». Об этом сообщается в Facebook.

Mosul man selling alcohol just to annoy Isis This teetotal man opened a liquor store in liberated Mosul just to annoy ISIS. تم نشره بواسطة ‏‎Channel 4 News‎‏ في 1 يونيو، 2017

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)