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Весь мир
Оппозиция заявила о 15 тыс. раненых в ходе протестов в Венесуэле

Оппозиция заявила о 15 тыс. раненых в ходе протестов в Венесуэле

6:20  3 Июня 2017
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Оппозиция заявила о 15 тыс. раненых в ходе протестов в Венесуэле

Каракас, 3 июня. Число раненых в ходе протестов в Венесуэле достигло 15 тысяч. Об этом заявил один из лидеров оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес.

В ходе прямой трансляции в Periscope Каприлес заявил, что в Венесуэле «15 тысяч человек ранено с 1 апреля». По его данным, в частности, в столице страны за неделю была ранена одна тысяча человек.

Эти данные сильно разнятся с официальной статистикой, согласно которой пострадали не более 1,1 тысячи человек.

Оппозиция заявила о 15 тыс. раненых в ходе протестов в Венесуэле

По словам Каприлеса, число убитых достигло 64 человека.

Массовые протесты в Венесуэле вспыхнули в начале апреля, когда Верховный суд серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи.

 

#венесуэла #протесты #каракас
Олеся Волкова
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