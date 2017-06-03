Оппозиция заявила о 15 тыс. раненых в ходе протестов в Венесуэле
Каракас, 3 июня. Число раненых в ходе протестов в Венесуэле достигло 15 тысяч. Об этом заявил один из лидеров оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес.
В ходе прямой трансляции в Periscope Каприлес заявил, что в Венесуэле «15 тысяч человек ранено с 1 апреля». По его данным, в частности, в столице страны за неделю была ранена одна тысяча человек.
Эти данные сильно разнятся с официальной статистикой, согласно которой пострадали не более 1,1 тысячи человек.
По словам Каприлеса, число убитых достигло 64 человека.
Массовые протесты в Венесуэле вспыхнули в начале апреля, когда Верховный суд серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи.
15.000 heridos durante las protestas desde el 1° de abril https://t.co/14RmXt0W9h pic.twitter.com/bepqok94kT— El Nacional (@ElNacionalWeb) June 3, 2017