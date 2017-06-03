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Весь мир
Глава Минобороны США предупредил о возможности конфронтации с Китаем

Глава Минобороны США предупредил о возможности конфронтации с Китаем

6:18  3 Июня 2017
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Глава Минобороны США предупредил о возможности конфронтации с Китаем

Вашингтон, 3 июня. Глава министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что существует вероятность конфронтации между Соединенными Штатами и Китаем.

Министр выступил против милитаризации искусственных островов в Южно-Китайском море, отметив, что масштабы и эффект от строительства искусственных островов отличаются от аналогичных действий других стран.

«Они включают в себя их милитаризацию, пренебрежение международным правом, неуважение к интересам других государств», — подчеркнул глава Пентагона.

Ранее Газета.ру сообщила, что министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что война с Северной Кореей, если она начнется, будет «катастрофической».

Ирина Новикова
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