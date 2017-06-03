Глава Минобороны США предупредил о возможности конфронтации с Китаем
Вашингтон, 3 июня. Глава министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что существует вероятность конфронтации между Соединенными Штатами и Китаем.
Министр выступил против милитаризации искусственных островов в Южно-Китайском море, отметив, что масштабы и эффект от строительства искусственных островов отличаются от аналогичных действий других стран.
«Они включают в себя их милитаризацию, пренебрежение международным правом, неуважение к интересам других государств», — подчеркнул глава Пентагона.
Ранее Газета.ру сообщила, что министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что война с Северной Кореей, если она начнется, будет «катастрофической».