Глава Минобороны США предупредил о возможности конфронтации с Китаем

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Вашингтон, 3 июня. Глава министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что существует вероятность конфронтации между Соединенными Штатами и Китаем.

Министр выступил против милитаризации искусственных островов в Южно-Китайском море, отметив, что масштабы и эффект от строительства искусственных островов отличаются от аналогичных действий других стран.

«Они включают в себя их милитаризацию, пренебрежение международным правом, неуважение к интересам других государств», — подчеркнул глава Пентагона.

Ранее Газета.ру сообщила, что министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что война с Северной Кореей, если она начнется, будет «катастрофической».