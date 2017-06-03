Южная Корея поддержала резолюцию Совбеза ООН о расширении санкций против КНДР

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Сеул, 3 июня. Официальный представитель министерства иностранных дел Южной Кореи Чо Чжун Хек заявил, что власти республики приветствуют резолюцию Совета Безопасности ООН 2356 о расширении санкций в отношении КНДР.

По словам дипломата, правительство Южной Кореи поддерживает решение Совбеза ООН от 2 июня при принятии резолюции 2356 на фоне продолжающихся ракетных испытаний, проводимых Северной Кореей.

Он подчеркнул, что Сеул продолжит добиваться денуклеаризации КНДР всеми способами: как санкциями, так и путем диалога.

Ранее Газета.ру сообщала, что Совбез ООН единогласно одобрил принятие резолюции 2356 о расширении санкционных мер в отношении Пхеньяна.