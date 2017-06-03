Глава Пентагона пригрозил Северной Корее дальнейшими санкциями

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Вашингтон, 3 июня. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американские власти продолжат оказывать дипломатическое и санкционное давление на Северную Корею.

По его словам, давление на КНДР будет продолжено до тех пор, пока Пхеньян не откажется от ядерной программы.

Глава Пентагона отметил, что Северная Корея «продолжает оставаться одной из главных угроз для безопасности не только в регионе, но и во всем мире».

Ранее Газета.ру сообщала, что постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что мир никогда не примет разработку ядерного оружия КНДР.